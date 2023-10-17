17 октября, 12:18,
обновлено 17 октября, 12:44
Палестино-израильский конфликт

Прокуратура Бельгии не исключила связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле

В результате теракта были убиты два человека, еще один получил ранения

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Бельгии не может исключить связь теракта в Брюсселе, в результате которого были убиты два человека и один ранен, с конфликтом в Израиле, сообщил телеканал RTBF.

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По его данным, федеральная прокуратура по предварительным итогам расследования "более не может исключить связи террористического акта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины". В понедельник прокуратура заявляла, что не прослеживает связи между терактом и ситуацией в Израиле.

Телеканал отметил, что в соцсетях террорист "распространял множество сообщений в поддержку Палестины". 

Теги:
БельгияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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