Прокуратура Бельгии не исключила связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле

В результате теракта были убиты два человека, еще один получил ранения

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Бельгии не может исключить связь теракта в Брюсселе, в результате которого были убиты два человека и один ранен, с конфликтом в Израиле, сообщил телеканал RTBF.

По его данным, федеральная прокуратура по предварительным итогам расследования "более не может исключить связи террористического акта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины". В понедельник прокуратура заявляла, что не прослеживает связи между терактом и ситуацией в Израиле.

Телеканал отметил, что в соцсетях террорист "распространял множество сообщений в поддержку Палестины".