Прокуратура Бельгии не исключила связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Бельгии не может исключить связь теракта в Брюсселе, в результате которого были убиты два человека и один ранен, с конфликтом в Израиле, сообщил телеканал RTBF.
По его данным, федеральная прокуратура по предварительным итогам расследования "более не может исключить связи террористического акта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины". В понедельник прокуратура заявляла, что не прослеживает связи между терактом и ситуацией в Израиле.
Телеканал отметил, что в соцсетях террорист "распространял множество сообщений в поддержку Палестины".