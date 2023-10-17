Пашинян обвинил "внешние силы" в попытках дестабилизировать ситуацию в Армении

По утверждению армянского премьера, подобные ситуации "повторялись несколько раз с 2020 года"

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что "внешние силы" пытаются с помощью гибридных технологий провоцировать внутреннюю нестабильность в стране.

"Демократия в Армении продолжает получать сильные удары, которые исполняются по практически повторяющемуся сценарию: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности, затем попытки использовать войну или гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, что выражается в разжигании внутренней нестабильности с помощью гибридных технологий, направляемых внешними силами", - сказал он, выступая на заседании Европарламента.

По утверждению армянского премьера, подобные ситуации "повторялись несколько раз с 2020 года".

Массовые протесты с требованием отставки Пашиняна, который сам пришел к власти двумя годами ранее на фоне многотысячных митингов, проходили в Армении в 2020 году после обострения вокруг Нагорного Карабаха. Тогда оппозиция назвала подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе капитуляцией, а также возложила на него ответственность за внутренние экономические и социальные проблемы республики. После этого Пашинян подал в отставку и объявил о проведении досрочных парламентских выборов, на которых его партия "Гражданский договор" получила большинство, что позволило ему снова возглавить правительство.

В конце сентября этого года в Ереване началась новая волна протестов на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В Баку 19 сентября объявили о начале военной операции. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

Оппозиция обвинила руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем. Глава армянского кабмина, а также другие высокопоставленные представители Армении неоднократно заявляли, что признают Нагорный Карабах в составе Азербайджана.