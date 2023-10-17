17 октября, 13:01
Палестино-израильский конфликт

Руководитель Ирана заявил, что за политику Израиля в ходе конфликта отвечают США

Али Хаменеи призвал привлечь к ответственности Израиль

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. США формулируют политику Израиля в ходе конфликта на Ближнем Востоке, поэтому ответственность за ситуацию должен нести Вашингтон. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

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"Полученные нами множественные разведданные свидетельствуют о том, что США формулируют текущую политику сионистского режима, а то, что делается, определяется политическим курсом США. Соединенные Штаты должны нести ответственность за сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении Хаменеи в социальной сети X (ранее Twitter).

Он также призвал привлечь к ответственности Израиль, утверждав, что "никто не сможет остановить мусульман и силы сопротивления", если еврейское государство продолжит "совершать преступления". "Это должны осознать те, кто хочет, чтобы Иран остановил определенные группы сил сопротивления. Они не должны ничего ожидать от нас", - добавил Хаменеи.

Ранее власти США сообщили, что 18 октября в Израиль прибудет с визитом солидарности американский президент Джо Байден. По информации газеты Yedioth Ahronoth, его визит продлится около пяти часов. 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликтХаменеи, АлиИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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