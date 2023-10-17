17 октября, 12:41

Чехия начала переговоры о закупке военно-транспортных самолетов в Бразилии

Речь идет о самолетах Embraer C-390 Millennium

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Представители министерства обороны Чехии приступили к переговорам с компанией Embraer из Бразилии о возможности закупки для национальных ВВС военно-транспортных самолетов Embraer C-390 Millennium. Об этом сообщило на своем сайте Минобороны республики.

"Возможности чешской армии по обеспечению воздушных перевозок материальных средств, тяжелой военной техники и личного состава значительно увеличатся, если будет достигнут успех на переговорах о закупках [для ВВС Чехии] самолетов Embraer C-390 Millennium", - говорится в документе.

ВС Чехии, согласно военному ведомству, пока обращаются к государствам - союзникам по НАТО с просьбой помочь в реализации военно-транспортных перевозок. Республика не обладает средне- и дальнемагистральными самолетами с резервом полета не менее 12 часов. Embraer C-390 Millennium, как следует из сообщения, является перспективным самолетом, который может осуществлять, в частности, взлет и посадку на грунтовые взлетно-посадочные полосы.

С бразильской стороной в настоящее время ведут переговоры о закупке Embraer C-390 Millennium также Венгрия и Нидерланды. Желание приобрести их выражает Австрия. Пока эти самолеты используются в Бразилии и Португалии. 

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БразилияЧехия
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