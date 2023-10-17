В Китае заявили о твердой поддержке Сербии в защите национального суверенитета

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Сербия является преданным другом Китая

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Пекин решительно поддерживает Белград в отстаивании территориальной целостности Сербии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с сербским президентом Александаром Вучичем в Пекине.

"Китай твердо поддерживает Сербию в защите ее национального суверенитета и территориальной целостности", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, Пекин готов продолжить укреплять стратегическое партнерство с Белградом для достижения практических результатов сотрудничества.

Китайский лидер заявил, что Сербия является преданным другом КНР. "Отношения между двумя странами выдержали испытание перипетиями на международной арене и могут рассматриваться как образец дружественных отношений между Китаем и европейской страной", - сказал он.

Вучич прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь", который проходит в китайской столице 17-18 октября.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году предложил Си Цзиньпин. Она объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути", включающий несколько экономических коридоров, и "Морской Шелковый путь XXI века". Инициативу поддержали 150 стран. Она должна соединить Китай со странами Европы, Центральной Азии и Африки.