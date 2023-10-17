AP: безопасность на Ближнем Востоке под угрозой из-за смены приоритетов США при Байдене

Журналист агентства Эллен Кникмайер отмечает, что вместо следования примеру своих предшественников из числа демократов, которые десятилетиями активно пытались склонить израильских и палестинских лидеров к переговорам, президент Джо Байден пошел по пути, намеченному Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена с первых месяцев отказалась продолжить традиции бывших глав Белого дома и прилагать усилия по достижению прочного мирного соглашения между Израилем и Палестиной, что поставило под угрозу стабильность всего ближневосточного региона на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразила журналист агентства Associated Press Эллен Кникмайер.

Автор отмечает, что вместо следования примеру своих предшественников из числа демократов, которые десятилетиями активно пытались склонить израильских и палестинских лидеров к переговорам, президент Байден пошел по пути, намеченному Дональдом Трампом. Он заключается в лоббировании так называемых сделок по нормализации отношений США с арабскими странами без усилий по достижению перемирия между Палестиной и Израилем. Однако нападение радикальной палестинской группировки ХАМАС и ответный массированный обстрел еврейского государства вновь проявили "долгосрочные риски, связанные с игнорированием палестино-израильского конфликта", считает Кникмайер.

В частности, пишет автор, эскалация конфликта между Израилем и Газой угрожает стабильности всего Ближнего Востока, о чем госсекретарю США Энтони Блинкену первым из числа арабских лидеров заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Вину за то, что события приняли такой оборот, египетский лидер возложил на практически полное исчезновение какого-либо международного давления на правительства Израиля и Палестины с целью заставить их вернуться к переговорам. По мнению Кникмайер, президент Байден, вероятно, услышит аналогичные претензии во время встречи с лидерами Иордании, Египта и Палестинской автономии в среду, которые запланированы после поездки Байдена в Израиль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе выступления в Тель-Авиве в понедельник, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. Ожидается, что власти еврейского государства проинформируют его о своих потребностях в сфере безопасности.