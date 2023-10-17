17 октября, 12:55,
обновлено 17 октября, 13:06

Армия Израиля сообщила об ударе по Ливану в ответ на ракетные запуски

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по территории соседнего Ливана в ответ на обстрелы противотанковыми ракетами. Об этом говорится в заявлении армейской-пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами израильского населенного пункта Зарит, расположенного возле ливано-израильской границы. Армия обороны Израиля ведет ответный артиллерийский огонь по предполагаемым районам запуска снарядов", - говорится в сообщении. 

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