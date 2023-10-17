Белый дом не видит готовности Ирана вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что для его страны в этом регионе заключены "значимые интересы с точки зрения национальной безопасности"

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Белый дом не видит указаний на то, что Иран готовится начать предпринимать конкретные шаги в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

Его спросили, видели ли американские власти какие-либо указания на то, что Иран намерен выйти за пределы риторических заявлений и перейти к более прямому участию в конфликте.

"Нет, не видели. Мы будем пристально следить за этим. Послание президента [США Джо Байдена] было очень и очень ясным <...>: мы не хотим эскалации этого конфликта, мы не хотим его расширения", - ответил Кирби. Представитель Белого дома добавил, что для США в этом регионе заключены "значимые интересы с точки зрения национальной безопасности".