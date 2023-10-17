Таджикистан и Китай планируют раз в два года проводить учения по антитеррору

По данным банка правовой информации, в Душанбе направили соглашение об этом на ратификацию в нижнюю палату парламента республики

ДУШАНБЕ, 17 октября. /ТАСС/. Совместные антитеррористические учения силовых подразделений Таджикистана и Китая планируется проводить не реже одного раза в два года. Об этом говорится в соглашении между правительствами двух государств, опубликованном в банке правовой информации Таджикистана.

"Стороны проводят учения не менее одного раза в два года. Сторона-инициатор не позднее чем за шесть месяцев до начала учений уведомляет другую сторону о предложении по проведению учений. Сроки, место, темы, порядок и другие вопросы проведения учений согласовываются сторонами", - говорится в документе.

Отмечается, что учения планируют проводить в целях "дальнейшего укрепления и развития всестороннего стратегического партнерства", а также "придерживаясь принципов взаимного уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды". "Целью проведения учений является повышение уровня слаженности органов управления в руководстве специальными антитеррористическими формированиями, уровня взаимодействия специальных антитеррористических формирований, а также уровня подготовки и практических тактических навыков специальных антитеррористических формирований сторон", - говорится в соглашении.

Согласно банку правовой информации, правительство Таджикистана одобрило соглашение и направило на ратификацию в нижнюю палату парламента республики. Ответственным ведомством от Таджикистана за реализацию соглашения обозначено МВД республики, от Китая - министерство общественной безопасности.

Военные Таджикистана и Китая ранее участвовали в совместных учениях по линии Шанхайской организации сотрудничества. В 2021 году в Таджикистане также одобрили соглашение, согласно которому Китай построит для таджикских силовиков специальную базу в Ваханском ущелье Горно-Бадахшанской области республики.