Нетаньяху принял премьера Румынии и поблагодарил его за солидарность

Премьер-министр Израиля также отметил, что руководство страны "сделает все возможное, чтобы способствовать выезду румынских граждан из сектора Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с румынским коллегой Марчелом Чолаку, прибывшим с визитом в знак солидарности с еврейским государством в условиях обострения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

"Господин премьер-министр, мы очень ценим ваш приезд сюда, чтобы быть с народом Израиля. Вы поддерживаете Израиль и находитесь в Израиле во время великих потрясений. Румыния уже была другом Израиля, но друзья познаются в беде. Сейчас существует необходимость в поддержке всеми европейскими странами справедливой борьбы Израиля против этих варваров, этих дикарей, которые нарушили все нормы", - сказал Нетаньяху, имея в виду палестинских радикалов из организации ХАМАС, проникших 7 октября на территорию Израиля из сектора Газа.

Нетаньяху поблагодарил гостя за решение приехать в Израиль в это непростое время и за солидарность властей Румынии с его страной и пообещал, что израильские власти сделают все возможное, чтобы способствовать выезду румынских граждан из сектора Газа.

Он назвал действия ХАМАС "новым нацизмом" и сравнил их действия с массовыми убийствами евреев в Европе в годы Второй мировой войны. "Однако сегодня, в отличие от времен Холокоста, у нас есть государство, армия и народ, который может сражаться в ответ. Мы ведем не только свою войну, мы ведем войну [от имени] всех цивилизованных стран и всех цивилизованных народов. И точно так же, как цивилизованный мир объединился в борьбе с нацистами, объединился в борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ организация), цивилизованный мир должен объединиться вокруг Израиля в борьбе за искоренение ХАМАС", - полагает Нетаньяху.