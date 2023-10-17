Макрон: в Европе должны осознавать опасность возвращения исламистского терроризма

Как заявил президент Франции, в демократических правовых государствах "есть люди, готовые совершать преступления"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Все страны Европы должны осознавать опасность возвращения исламистского терроризма. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Все европейские страны под угрозой. Мы видим возвращение исламистского терроризма, и все можем быть под ударом", - сказал Макрон.

По его словам, в демократических правовых государствах "есть люди, готовые совершать преступления". Вместе с тем глава государства заявил, что во время кризиса в Аррасе службы безопасности действовали без сбоев.

Атаки террористов

13 октября молодой человек напал с ножом на людей в учебном заведении в коммуне Аррас на севере Франции. От его рук погиб учитель. Еще три человека, в том числе охранник школы, получили ранения. Нападавшего задержали. Позже в парижском регионе удалось пресечь аналогичное нападение на учебное заведение.

Как отметил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября за проявления антисемитизма было задержано 65 человек.

16 октября в Брюсселе застрелили двух болельщиков сборной Швеции по футболу, еще один человек получил тяжелое ранение.