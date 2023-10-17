Канада ввела санкции против шести молдавских телеканалов

Под рестрикции также подпали девять граждан страны, чьи должности не уточняются

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки шесть молдавских телеканалов и девять граждан этой страны. Об этом сообщается в соответствующих документах, размещенных на сайте канадского МИД.

Под рестрикции подпали "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ", а также девять граждан этой страны, чьи должности не уточняются.

В документе поясняется, что рестрикции вводятся в связи с тем, что текущая политическая ситуация в Молдавии якобы "может привести к серьезному международному кризису".

16 октября власти Молдавии лишили лицензии телеканал "Первый в Молдове", который ранее ретранслировал передачи российского Первого канала. Под запрет также подпали "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ".

Летом 2022 года власти Молдавии ввели ограничения в отношении всех новостных программ из России. Кроме того, позже был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова". Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине проевропейские власти Молдавии обвинила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова.