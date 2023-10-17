Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана

Одна из них перехвачена

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Из Ливана в сторону израильской территории были запущены две ракеты. Одна была успешно перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, вторая упала в незаселенной местности и не перехватывалась в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба проинформировала, что сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали на севере Израиля.