17 октября, 14:21
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что по стране выпущены две ракеты из Ливана

Одна из них перехвачена

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Две ракеты выпущены по израильской территории из Ливана, одна из них перехвачена, вторая упала в незаселенной местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Из Ливана в сторону израильской территории были запущены две ракеты. Одна была успешно перехвачена средствами ПВО ЦАХАЛа, вторая упала в незаселенной местности и не перехватывалась в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба проинформировала, что сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали на севере Израиля. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация