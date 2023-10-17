Эксперт: у России, Турции и КНР больше шансов на ближневосточное урегулирование

Как заявил президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, страны Запада, приняв одну сторону конфликта, "утратили авторитет возможного посредника"

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке станет еще одним этапом становления дипломатии "нового глобального мироустройства". Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, у России, Турции и Китая есть больше возможностей и рычагов для оказания влияния на ситуацию.

"У трио России, Турции и Китая может быть больше шансов на успех по сравнению с инициативами Запада во главе с США, особенно европейских стран, которые, приняв безоговорочно одну сторону конфликта, Израиля, утратили авторитет возможного посредника", - сказал эксперт.

Он считает, что телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда стран, как напрямую задействованных в конфликте, так и тех, которых он касается - Ирана и Египта, представляющих важные региональные силы, - стали еще одним этапом "новой дипломатии", определяющей очертания "нового глобального мироустройства", которое Москва продвигают вместе с Пекином.

Президент России Владимир Путин 16 октября созвонился с руководителями Египта, Израиля, Ирана, Палестины и Сирии, с которыми обсудил обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование палестино-израильского конфликта. Обострению в регионе было частично посвящено оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором Путин рассказал о первых прошедших беседах с ближневосточными коллегами - президентами Египта, Ирана, Палестины и Сирии Абдель Фаттахом ас-Сиси, Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом, Башаром Асадом. Позже в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху российский лидер заявил о готовности РФ содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта.