Парламент Грузии избрал двух членов в Высший совет юстиции по рекомендации ЕС

Страна выполнила еще одну рекомендацию, необходимую для получения статуса кандидата в члены Евросоюза

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии на пленарном заседании избрал двух членов в Высший совет юстиции, тем самым выполнив еще одну рекомендацию, необходимую для получения статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского законодательного органа.

"Парламент избрал членами Высшего совета юстиции Гогу Кикилашвили и Левана Немсадзе. Проект постановления об избрании Гоги Кикилашвили и Левана Немсадзе членами Высшего совета юстиции поддержали 90 депутатов", - говорится в сообщении.

Избрание членов Высшего совета юстиции по новой системе было одним из 12 условий ЕС для предоставления республике статуса кандидата в члены Евросоюза. Трех членов в Высший совет юстиции парламент избрал в мае текущего года.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС. Решение Евросоюза относительно Грузии ожидается в декабре текущего года.