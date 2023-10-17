17 октября, 14:58
Палестино-израильский конфликт

Полиция Вены считает, что призывы к свободе Палестины "от реки до моря" не разжигают рознь

Многие еврейские организации трактуют его как призыв к захвату израильских территорий и уничтожению самого государства Израиль

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Полиция Вены заявила, что публичное скандирование лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной!", который в Израиле воспринимают как посягательство на израильскую территорию, не является разжиганием межнациональной ненависти. Об этом говорится в сообщении ведомства в X (ранее Twitter).

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В понедельник неизвестный разбил стекло кошерной мясной лавки в Вене, выкрикивая фразу "Аллах Акбар". Глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч призвал власти страны усилить охрану иудейских учреждений и "принять более решительные меры против людей, скандирующих антисемитские боевые кличи".

"Согласно действующей судебной практике, предложение "От реки до моря Палестина будет свободной!" не является разжиганием ненависти", - подчеркнули в австрийской полиции.

В лозунге речь идет о территориях между Средиземным морем и рекой Иордан. Многие еврейские организации трактуют его как призыв к захвату израильских территорий и уничтожению самого государства Израиль. Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман в письме, направленном главам полицейских управлений королевства, обратила внимание на то, что в определенном контексте использование этого лозунга может считаться преступлением на почве расовой ненависти.

Над зданиями австрийского министерства по европейским и иностранным делам и ведомства федерального канцлера вывесили флаги Израиля в знак солидарности. В центре Вены также создали галерею портретов израильских заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. В городе прошли массовые акции в поддержку Израиля и Палестины, в ходе протестов сторонники палестинцев неоднократно использовали упомянутый лозунг. 

Теги:
АвстрияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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