В Монголии заявили, что отношения с РФ всегда были приоритетом внешней политики страны

На протяжении многих веков там с теплотой и дружбой относились к русскому народу, отметил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Отношения с Российской Федерацией всегда являлись приоритетом для внешней политики Монголии, где на протяжении многих веков с теплотой и дружбой относились к русскому народу. Об этом заявил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией. На протяжении многих столетий мы всегда с теплотой и дружбой относились к российскому народу. Считаю, что мы не должны забывать историю дружбы наших народов и то, что сделали для нас наши отцы, что они нам оставили. В тяжелое время войны и в годы мирного созидания в эпоху социализма мы помогали друг другу и всегда должны об этом помнить", - сказал президент Монголии.

Он добавил, что с теплом вспоминает свой первый зарубежный визит в качестве главы монгольского государства в Россию в 2021 году по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между странами. По итогам переговоров была принята совместная политическая декларация, в которой военное и военно-техническое сотрудничество двух стран характеризовалось как важная часть всеобъемлющего стратегического партнерства.

В 2022 году на трехсторонней встрече лидеров РФ, Монголии и КНР на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде была достигнута договоренность продлить на пять лет проект развития общего экономического коридора, реализация которого началась в 2016 году.