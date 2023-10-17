Нетаньяху возложил полную ответственность за заложников и население в Газе на ХАМАС

Премьер-министр Израиля считает, что радикальное движение совершает "двойное военное преступление", прикрываясь людьми, как живым щитом

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из ХАМАС несут полную ответственность за жизни мирного населения сектора Газа и находящихся там заложников, захваченных в Израиле. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в еврейское государство.

"Ответственность за гражданских лиц, находящихся там, как за похищенных людей, так и за удерживаемых там силой граждан нашей страны и граждан десятков стран, а также за самих палестинских мирных жителей, эта ответственность лежит исключительно на военных преступниках из ХАМАС", - предупредил Нетаньяху.

По его мнению, ХАМАС совершает "двойное военное преступление", нападая на мирных жителей и прикрываясь ими, как живым щитом.

"ХАМАС совершает двойное военное преступление: оно не только целится в мирных жителей и убивает их с беспрецедентной жестокостью, но и прячется за мирными жителями, за своими же мирными жителями. Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать", - считает глава израильского правительства.