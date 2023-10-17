На Украине хотят ввести санкции против шести компаний из РФ, связанных с добычей алмазов

В НАПК считают, что введение санкций должно подтолкнуть партнеров страны к введению аналогичных ограничений "и прекращению торговли" с производителями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень кандидатов на санкции шесть компаний из РФ, производящих оборудование для добычи и обработки алмазов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НАПК внесло в список кандидатов на введение санкций шесть российских компаний, производящих и поставляющих оборудование для добычи и обработки алмазов", - говорится в сообщении. В НАПК проинформировали, что уже направили в Службу безопасности Украины соответствующие предложения.

Как утверждают в агентстве, поскольку эти компании не находятся под санкциями Украины и "стран санкционной коалиции", они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты в том числе из западных стран. Как считают в ведомстве, введение Украиной санкций должно подтолкнуть ее партнеров к введению аналогичных ограничений "и прекращению торговли" с производителями.

В конце сентября НАПК внесло в аналогичный перечень 47 российских алмазодобывающих компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против России.