Президент Монголии пригласил Путина на празднование юбилея победы на Халхин-Голе

Оно пройдет в 2024 году

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время двусторонней встречи в Пекине пригласил президента России Владимира Путина на празднование 85-летия победы на реке Халхин-Гол, которое пройдет в 2024 году.

"Я рад снова пригласить вас посетить Монголию с государственным визитом в следующем году на празднование юбилея совместной победы монгольского и советского народов в боях на реке Халхин-Гол", - сказал глава монгольского государства.

Он добавил, что в 2025 году в Монголии торжественно отметят и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

"Мы не должны забывать исторический подвиг российского народа, который спас мир от нацизма и фашизма. Поэтому я думаю, что мы будем вместе отмечать юбилей великой Победы", - добавил Ухнаагийн Хурэлсух.

Сражение на Халхин-Голе

Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа на Халхин-Голе оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

Для Жукова это был первый опыт руководства крупным сражением. Полководца наградили монгольскими медалями и присвоили звание "Герой МНР". В доме, где он жил в Улан-Баторе, работает единственный в мире музей Георгия Жукова. Жители аймаков (регионов) Монголии, где проходили бои, бережно ухаживают за памятниками погибшим советским солдатам.