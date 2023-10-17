Угроза эскалации боевых действий. Главное вокруг конфликта в секторе Газа

Угроза расширения палестино-израильского конфликта становится все более реальной. В Иране не исключают ни один из вариантов военного сопротивления Израилю в случае продолжения обстрелов сектора Газа.

Ситуация в анклаве, который не могут покинуть мирные жители, остается критической. Около 1 тыс. граждан РФ и стран СНГ ожидают открытия КПП "Рафах" на юге сектора Газа.

ТАСС собрал основное о конфликте в Палестине.

Боевые действия

Несмотря на призывы ООН к гуманитарной паузе для доставки помощи нуждающимся в Газе, взаимные обстрелы сторон палестино-израильского конфликта продолжаются. Израильская армия подтвердила, что режима прекращения огня нет, притом военные приведены в состояние повышенной готовности и у границы с Ливаном, откуда наносит удары вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах". По данным ливанского агентства Al Wataniya, при обстреле ливанских приграничных районов Израиль вновь применил запрещенные фосфорные боеприпасы.

В "Хезболлах" заявили, что подбили третий израильский танк Merkava в ходе вылазки из Ливана. Два резервиста израильской армии и один мирный житель получили ранения в результате обстрела противотанковыми ракетами города Метула близ границы с Ливаном.

Израильские военные отчитались о новой серии атак на штабы и объекты радикалов в секторе Газа, в том числе по складу боеприпасов и банку, который якобы использовался для финансирования террористической деятельности.

В секторе Газа обвинили Израиль в нанесении удара по Европейской больнице, находящейся на юге анклава, куда ранее израильские военные призывали эвакуироваться мирных жителей.

Движение ХАМАС подтвердило смерть одного из командиров боевого крыла движения Аймана Нофаля в секторе Газа.

Провал разведки

Глава управления военной разведки Израиля Аарон Халива признал, что вторжение боевиков ХАМАС 7 октября было провалом его ведомства. Он подчеркнул, что будет проведено расследование, но сейчас главная задача - одержать победу. В свою очередь начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви предупредил, что текущий конфликт будет сложным и долгим.

Угроза эскалации конфликта

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если израильские военные не прекратят наносить удары по сектору Газа, "их будет ждать еще один шок". Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что нельзя исключать "ни один из сценариев вооруженного противостояния" Израилю. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пояснил, что никто не сможет остановить противостоящие Израилю группировки, если еврейское государство не завершит боевые действия. Он добавил, что жители израильских поселений, которые погибли и пострадали при нападении ХАМАС, по его мнению, "не являются гражданскими, поскольку большинство из них вооружены".

Король Иордании Абдалла II заявил, что риск расширения конфликта на весь ближневосточный регион реален, а последствия этого "будут ужасающими".

Опасения из-за возможного вовлечения новых сторон в конфликт высказал и глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он призвал воздействовать на соседей Израиля, в противном случае региону "грозит настоящий огненный смерч".

Ситуация с заложниками

Глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль объявил, что движение готово обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тыс. палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Точное число удерживаемых в плену неизвестно. В ХАМАС утверждают, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибли уже 22 пленных.

Один россиянин числится в списке находящихся у ХАМАС заложников, но посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что пленных граждан РФ может быть больше.

Положение россиян в регионе

Около 1 тыс. граждан России и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия пограничного перехода "Рафах" на границе с Египтом, отметил Викторов. РФ приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации. Что касается граждан РФ в Израиле, то у них есть возможность покинуть страну регулярными рейсами. Вопрос об эвакуации сотрудников посольства РФ в Израиле пока не стоит.

По данным посла, число пропавших россиян возросло до 9, число погибших по-прежнему составляет 16.

Вопрос о помощи сектору Газа

Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров для мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта, отметил посол Викторов.

Все больше стран готовы предоставить жителям сектора Газа гуманитарную помощь. В их числе Китай и Саудовская Аравия, которая намерена передать ООН $2 млн для помощи палестинским беженцам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом в Белом доме признали, что не могут назвать сроки начала поставок.

На этом фоне король Иордании заявил, что страна не готова принять беженцев из сектора Газа. По его словам, это "красная линия". По данным британской газеты The Financial Times, в Египте также сопротивляются перспективе приема беженцев. Издание утверждает, что в Каире пригрозили представителю ЕС в случае притока беженцев начать отправлять их в Европу.

Поддержка Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможной отправки на Ближний Восток, но решения об их переброске пока не принималось.

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла прибыл в Тель-Авив, где обсудил ситуацию в секторе Газа и на границе с Ливаном. Президент США Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Затем Байден отправится в Амман, где встретится с лидерами Палестины, Египта и Иордании.

По данным журнала Foreign Policy, который ссылается на чиновников, администрация Байдена в конце недели может представить Конгрессу проект объединенной помощи Израилю и Украине.

Также в Израиль с визитом солидарности прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Посетить Ближний Восток намерен и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Позиция РФ

США визитами своих представителей в Израиль стараются загладить свои промахи, считает посол РФ Викторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас важно остановить "горячую войну", так как существует угроза расширения конфликта, а уже потом концептуально подходить к процессу урегулирования.