Конгрессмены США внесли законопроект по бессрочной блокировке принадлежащих Ирану $6 млрд

Законодатели подчеркнули необходимость обеспечить, чтобы средства оставались недоступными для Тегерана в связи с тем, что он, по их версии, оказывает постоянную поддержку ХАМАС и ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и 24 его однопартийца представили законопроект, направленный на заморозку на постоянной основе принадлежащих Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и сейчас находятся в банке Катара. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Маккола письменном заявлении.

"Я рад представить этот законопроект, который предусматривает замораживание на постоянной основе $6 млрд, разблокированных администрацией [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце в результате сделки с Ираном по заложникам, - сказал Маккол. - Какие бы заверения ни давала администрация Байдена, президент Ирана заявил, что будет использовать эти деньги по своему усмотрению. Иран - крупнейшее государство-спонсор терроризма в мире. Мы не можем дать им еще $6 млрд на их террористические операции, которые включают продолжающуюся поддержку неспровоцированной войны [радикального палестинского движения] ХАМАС против нашего союзника Израиля".

Кроме того, председатель комитета вместе с 19 конгрессменами в письме Байдену призвал главу государства "заморозить на постоянной основе сумму $6 млрд в рамках заключенной администрацией в прошлом месяце сделки с Ираном". Законодатели подчеркнули необходимость обеспечить, чтобы эти средства оставались недоступными для Тегерана в связи с тем, что он, по их версии, оказывает постоянную поддержку ХАМАС и ливанской шиитской группировке "Хезболлах" . Кроме того, конгрессмены утверждали, что передача этих средств "только стимулирует новые случаи захвата заложников со стороны Ирана". "Мы призываем вас немедленно использовать все имеющиеся в распоряжении механизмы, чтобы гарантировать, что эти средства не будут использованы Ираном или в интересах Ирана, а также в полной мере обеспечить соблюдение всех санкций против этого режима. Это докажет, что захват заложников не приносит денег, и обеспечит принятие США всех возможных мер для предотвращения дальнейшей поддержки Ираном ХАМАС и других террористических группировок и его сторонников", - полагают законодатели.

О разблокированных средствах

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что $6 млрд Ирана сейчас находятся в банке Катара. Он пояснил, что средства на этом счете "могут быть использованы только в гуманитарных целях, и за ними будет осуществляться надзор". Кирби напомнил, что эти деньги могут быть потрачены только одобренными США поставщиками на закупку продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, сельскохозяйственной продукции. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не видел каких-либо свидетельств того, что Тегеран мог быть причастен к планированию или осуществлению вылазок ХАМАС против Израиля.

Несколько американских законодателей ранее подвергли критике администрацию Байдена за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.