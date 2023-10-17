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Военная операция на Украине

CNN: тайной передачей ракет ATACMS Киеву США пытались застать РФ врасплох

Как сообщила телекомпания, США были обеспокоены тем, что Россия в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американская администрация передала киевским властям тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох, сообщает телекомпания CNN.

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По ее сведениям, США были обеспокоены тем, что Россия в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

Как в свою очередь сообщает агентство Associated Press, ввиду опасений американской администрации по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Россией поставленные Киеву ATACMS имеют несколько меньшую дальность.

Ранее во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник получения информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. "В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS", - писал он в своем Telegram-канале. 

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