Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

Украинский президент выразил благодарность США за то, что "договоренности выполняются"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

"Сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам. Наши договоренности выполняются. Выполняются очень точно. ATACMS себя показали", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник получения информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Также был нанесен ракетный удар по Скадовску в Херсонской области, два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пресс-службе губернатора уточняли в разговоре с ТАСС, что по предварительным данным, украинские войска использовали ATACMS.

Позже телекомпания CNN заявила, что американская администрация передала киевским властям тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас "упакован" в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня M270 MLRS и колесной РСЗО M142 HIMARS.