Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов запрещенной "Оппозиционной платформы"

Их лишили возможности голосовать вплоть до окончания боевых действий на Украине

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киевский областной совет решил приостановить полномочия депутатов от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), лишив их возможности голосовать вплоть до окончания боевых действий на Украине. Об этом сообщил инициатор постановления, депутат от фракции "Европейская солидарность" Роман Титикало.

"Приостановить полномочия депутатов Киевского областного совета VIII созыва, которые выдвигались и были избраны по избирательным спискам политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в тексте решения, копия которого опубликована депутатом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Из текста документа следует, что депутаты от "Оппозиционной платформы" не смогут голосовать в Киевском облсовете до окончания боевых действий на Украине. Также депутаты облсовета направят его другим местным советам Киевской области с призывами инициировать аналогичные постановления.

По словам Титикало, мотивом к принятию решения послужило нежелание Верховной рады Украины лишить полномочий депутатов от "Оппозиционной платформы". Он уточнил, что в парламенте депутаты, избранные от данной политсилы, активно поддерживают монобольшинство пропрезидентской фракции "Слуга народа".

"Оппозиционная платформа" была одной из ведущих оппозиционных политических сил Украины. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом. Ряду депутатов от политсилы предъявлены обвинения в госизмене, четыре человека, в том числе глава политсовета партии Виктор Медведчук, были лишены гражданства. Согласно данным адвоката Камиля Кирпичева, всего по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти на Украине расследуется около 17 тысяч уголовных дел.