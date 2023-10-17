Грузия оформила контракт по закупке израильских ЗРК "Спайдер"

Министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе отметил, что при вооруженном противостоянии для выполнения задач по обороне и защите критической инфраструктуры развитие систем противовоздушной обороны приобретает особую важность

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии оформило контракт по закупке зенитно-ракетных комплексов "Спайдер" израильского производства и систем радиоэлектронной борьбы с дронами. Об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, выступая в парламенте.

"В 2022 году завершилась модернизация зенитно-ракетных комплексов, произведенных [израильской компанией] "Рафаэль". Мы также оформили соглашение о дополнительной закупке зенитно-ракетных комплексов "Спайдер". <...> С членами и партнерами НАТО оформлены соглашения о закупке современных противодронных систем ближнего и дальнего действия, а также переносных систем радиоэлектронной борьбы с дронами", - сказал он.

Министр добавил, что при вооруженном противостоянии для выполнения задач по обороне и защите критической инфраструктуры развитие систем противовоздушной обороны приобретает особую важность, соответственно усиление этого компонента является одним из главных приоритетов.