Глава Лаоса заявил, что рад встрече с Путиным

Общение руководителей РФ и Лаоса прошло в Пекине, куда они прибыли для участия в третьем международном форуме "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент Лаосской Народно-Демократическая Республики Тхонглун Сисулит заявил, что рад встрече с президентом России Владимиром Путиным и возможности обсудить с ним отношения двух стран. Общение руководителей РФ и Лаоса прошло в Пекине, куда они прибыли для участия в третьем международном форуме "Один пояс - один путь".

"Я очень рад нашей новой встрече, мы давно уже не встречались, последний раз в 2017 году в Сингапуре", - отметил Сисулит, обращаясь к президенту РФ на русском языке. "Владимир Владимирович, я бы сначала хотел услышать ваше мнение обо всем, и потом я несколько слов скажу, обменяемся с вами мнениями", - предложил лаосский лидер.

Сисулит вспомнил, что кадры с их последней встречи с Путиным в Сингапуре, на которых они стояли и разговаривали без участия переводчиков, привлекли внимание многих людей в Лаосе. "Их очень интересовало, на каком языке мы разговаривали. Это очень тронуло людей в Лаосе, что вы дали мне тогда дружбу и взаимопонимание", - сказал руководитель Лаоса.

Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического университета имени Герцена. После возвращения на родину он некоторое время был деканом факультета русского языка Вьентьянского педагогического университета, затем продолжил обучение в СССР, получив в 1984 году докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Позднее Сисулит занимал различные должности в руководстве страны. В частности, он возглавлял Госплан ЛНДР, был министром труда и социального обеспечения, министром иностранных дел, вице-премьером правительства, в 2016 году стал премьер-министром ЛНДР, а в 2021 году был избран на пост президента страны.