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Палестино-израильский конфликт

Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Реджеп Тайип Эрдоган поделился предложениями Турции по обеспечению прочного мира, заявив, что ни одна из сторон не должна "подливать масла в огонь"

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию в Газе и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения мира в регионе. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

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"В ходе переговоров обсуждались ситуация в регионе в связи с растущим противостоянием между Израилем и Палестиной и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения спокойствия. Президент Эрдоган поделился предложениями Турции по обеспечению прочного мира, заявив, что ни одна из сторон не должна "подливать масла в огонь", и в вопросе оказания гуманитарной помощи все должны совершать конкретные шаги в рамках соблюдения прав человека", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры по вопросу урегулирования в Газе с 15 зарубежными лидерами. 

Теги:
БразилияТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп ТайипЛула да Силва, Луис Инасиу
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