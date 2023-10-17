Президенты Турции и Бразилии обсудили урегулирование между Израилем и Палестиной

Реджеп Тайип Эрдоган поделился предложениями Турции по обеспечению прочного мира, заявив, что ни одна из сторон не должна "подливать масла в огонь"

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию в Газе и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения мира в регионе. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались ситуация в регионе в связи с растущим противостоянием между Израилем и Палестиной и шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения спокойствия. Президент Эрдоган поделился предложениями Турции по обеспечению прочного мира, заявив, что ни одна из сторон не должна "подливать масла в огонь", и в вопросе оказания гуманитарной помощи все должны совершать конкретные шаги в рамках соблюдения прав человека", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры по вопросу урегулирования в Газе с 15 зарубежными лидерами.