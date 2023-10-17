В ОДВЗЯИ разочарованы решением Госдумы принять законопроект об отзыве ратификации договора

Роберт Флойд призвал российское руководство рассмотреть другой путь, который укрепит глобальную приверженность делу прекращения ядерных испытаний

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил разочарование в связи с решением Госдумы РФ принять в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Тот факт, что Государственная дума Российской Федерации продвигает законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, вызывает разочарование. Я призываю российское руководство рассмотреть другой путь, который укрепит глобальную приверженность делу прекращения ядерных испытаний", - говорится в заявлении Флойда.

Госдума 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты палаты парламента. Законопроектом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". За документ проголосовали 412 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было.