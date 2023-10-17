Гутерриш посетит Египет 19 октября

Генеральный секретарь ООН обсудит с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию на Ближнем Востоке

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Каир 19 октября, обсудит с президентом страны ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В четверг генеральный секретарь прибудет в столицу Египта Каир, где обсудит ситуацию в регионе с представителями египетского руководства, включая президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и других [чиновников]", - сказал он.

Дюжаррик уточнил, что в Египте Гутерриш поднимает вопрос доступа в сектор Газа гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что в обсуждениях на эту тему принимают участие различные агентства и представители ООН, а также другие страны, включая Израиль. Представитель Гутерриша подчеркнул, что жители сектора должны получить "самую базовую гуманитарную помощь, как можно быстрее". "Речь идет о продовольствии, воде, медикаментах. Эти товары экстренно необходимы", - сказал он.