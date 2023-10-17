Шольц указал на необходимость скорейшей доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Канцлер Германии подчеркнул, что власти ФРГ делают все, чтобы предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне эскалации палестино-израильского конфликта подчеркнул необходимость скорейшей доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Именно поэтому гуманитарная ситуация в секторе Газа не оставляет нас равнодушными. Я только что обсудил с премьер-министром возможность скорейшей доставки гуманитарной помощи населению Газы", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Израиле. При этом глава правительства ФРГ добавил, что в отличие от радикального палестинского движения ХАМАС, "использующего жителей Газы как живые щиты", Германия заинтересована в предоставлении им помощи. "Поэтому мы обсудили с премьером Нетаньяху улучшенный гуманитарный доступ", - заметил Шольц. С этой же целью, по его словам, он направится далее в Египет для переговоров с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Мы хотим защитить мирных жителей и избежать жертв среди гражданского населения", - резюмировал канцлер ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что власти ФРГ делают все, чтобы предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. "Мое правительство делает все возможное, чтобы предотвратить эскалацию этого конфликта. Важно не допустить крупного пожара в регионе", - констатировал Шольц.

Он напомнил, что среди похищенных ХАМАС есть и немцы. "Они, как и все остальные заложники, находятся в центре нашего внимания. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их освобождение", - заключил глава правительства Германии.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Помимо Нетаньяху, он планирует встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Как ранее писала газета The Times of Israel со ссылкой на советника главы израильского кабмина, глава правительства ФРГ также проведет встречи с министрами военного кабмина Нетаньяху - Бени Ганцем и Гади Айзенкотом. Вечером Шольц намерен вылететь в Египет.