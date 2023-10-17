ЕС начал первые в своей истории полевые учения с участием 2,8 тыс. военных

Они, в частности, будут включать отработку высадки десанта на морское побережье, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз начал первые в своей истории совместные полевые учения MILEX 23, которые, в частности, будут включать отработку высадки десанта на морское побережье, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции на военно-морской базе Рота в Испании. Пресс-конференцию транслировала в режиме онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Впервые в истории Евросоюза мы начинаем совместные полевые учения. Это шаг к тому, чтобы сделать ЕС способным противостоять современным кризисам и угрозам безопасности будущего, - заявил он. - В том числе будет отрабатываться высадка десанта на неподготовленное побережье".

"Опыт этих учений может использоваться в ходе гуманитарных миссий, включая эвакуации, он может быть использован и для реагирования на нынешний конфликт в Израиле", - продолжил Боррель.

Маневры в Испании будут продолжаться неделю с участием 2,8 тыс. военных сил быстрого реагирования ЕС из 16 государств Евросоюза.