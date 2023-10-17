17 октября, 16:26
Палестино-израильский конфликт

Страны Персидского залива договорились направить срочную помощь в Газу

В среду в саудовском городе Джидда запланировано заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на встрече в Маскате договорились направить срочную гуманитарную помощь жителям сектора Газа в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил МИД Омана по итогам внеочередного заседания Совета министров региональной организации.

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"Совет министров обсудил развитие ситуации на оккупированных палестинских территориях, эскалацию насилия и неизбирательные бомбардировки Израилем жилых кварталов в секторе Газа, которые привели к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, а также опасные <...> вызовы, с которыми сталкивается регион в результате этого", - говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства Омана в соцсети X (ранее Twitter).

В министерстве отметили, что главы МИД стран - членов организации "подтвердили совместную решимость ССАГПЗ организовать операцию по предоставлению срочной гуманитарной помощи палестинскому народу в секторе Газа". Министры также подчеркнули "необходимость обеспечения срочной доставки" этой помощи в анклав.

В среду в саудовском городе Джидда запланировано заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД. Центральной темой на встрече будет ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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