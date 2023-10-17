Премьер Британии и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Риши Сунак подчеркнул, что Великобритания "поддерживает право Израиля на самооборону против террора и борьбу с угрозой со стороны ХАМАС"

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, во время которых обсудили риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила канцелярия Даунинг-стрит.

"Их дискуссия была сосредоточена на конфликте в Газе после террористической атаки со стороны [палестинского радикального движения] ХАМАС. Премьер-министр приветствовал лидерство Саудовской Аравии в вопросе поиска мирного решения этого кризиса. Лидеры согласились с важностью недопущения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, в том числе посредством иранских прокси в регионе, и обязались координировать действия по снижению напряженности", - сказано в заявлении.

Кроме того, Сунак во время беседы подчеркнул, что Великобритания "поддерживает право Израиля на самооборону против террора и борьбу с угрозой со стороны ХАМАС". "Он подтвердил, что Великобритания будет и дальше поставлять гуманитарную помощь палестинцам в Газе и продолжит поддерживать законные устремления палестинского народа на государственность вместе с региональными партнерами, такими как Саудовская Аравия, Иордания и Египет", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, британский премьер и наследный принц Саудовской Аравии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере обороны, торговли и инвестиций.