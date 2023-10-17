ООН выступила против использования кассетных боеприпасов

По сведениям телекомпании CNN, США передали Украине ракеты ATACMS тайно, чтобы застать российские войска врасплох

ООН, 17 октября. /ТАСС/. ООН последовательно выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать применение Киевом тактических ракет ATACMS с этим типом боеприпасов.

"Мы уже продолжительное время выступаем против применения кассетных боеприпасов", - сказал он.

Ранее во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, не уточнив источник получения информации, что украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. "В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS", - писал он в своем Telegram-канале. Позднее применение ракет подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По сведениям телекомпании CNN, США передали Киеву ракеты тайно, чтобы застать российские войска врасплох, так как в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS Россия смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

Как в свою очередь сообщает агентство Associated Press, ввиду опасений американской администрации по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Россией поставленные Киеву ATACMS имеют несколько меньшую дальность, однако они оснащены кассетной боевой частью.