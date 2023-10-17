Нетаньяху заявил, что атака ХАМАС для Израиля намного страшнее терактов 11 сентября в США

Действия хамасовцев премьер-министр в очередной раз сравнил с преступлениями нацистов и террористов из организации "Исламское государство"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Проникновение 7 октября в Израиль радикалов из палестинской группировки ХАМАС, приведшее к гибели многих израильтян, значительно более крупная катастрофа в масштабах страны, чем теракты 11 сентября 2001 года в США. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в еврейское государство.

Действия хамасовцев он в очередной раз сравнил с преступлениями нацистов и террористов из организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и выразил мнение, что главная цель ХАМАС - "убить как можно больше евреев". "Они бы убили каждого из нас, если бы могли. У них просто нет возможностей, но они убили огромное число - 1 300 мирных жителей. Что по американским меркам сравнимо с многими, многими, многими 11 сентября", - полагает Нетаньяху.

"Так что, очевидно, мы должны принять меры, чтобы победить ХАМАС и сделать так, чтобы это не повторилось. Но это не только наша битва, это общая битва. Борьба цивилизации с варварством", - считает израильский премьер.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.