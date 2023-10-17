Нетаньяху поблагодарил Шольца за солидарность ФРГ и сравнил ХАМАС с нацистами

Премьер-министр Израиля также вновь выразил мнение, что ХАМАС является "частью оси зла" вместе с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" и Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в знак солидарности с еврейским государством в условиях обострения ситуации вокруг сектора Газа. На совместном выступлении по итогам встречи он поблагодарил коллегу за поддержку Берлина и сравнил действия хамасовцев с преступлениями нацистов во времена Второй мировой войны.

"Канцлер Шольц, спасибо, что приехали в Израиль, спасибо за солидарность с Израилем - вашу, правительства Германии, народа Германии - в эти непростые времена. 80 лет назад наш народ перенес самые ужасные зверства в истории человечества с нацистскими преступлениями против еврейского народа на землях Германии и Европы. Должен сказать вам, что зверства, которые мы видели в исполнении убийц из ХАМАС, пришедших из Газы, были худшими преступлениями, совершенными в отношении евреев со времен Холокоста", - отметил Нетаньяху.

Он в очередной раз провел параллели между действиями ХАМАС и преступлениями нацистов и террористов из организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "ХАМАС - это новые нацисты. ХАМАС - это ИГ, иногда даже хуже, чем ИГ. И так же, как мир объединился для победы над нацистами, так же, как мир объединился для победы над ИГ, мир должен объединиться вокруг Израиля, чтобы победить ХАМАС", - полагает премьер.

Нетаньяху также вновь выразил мнение, что ХАМАС является "частью оси зла" вместе с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" и Ираном. "Их нескрываемая цель - искоренить Государство Израиль. Нескрываемая цель ХАМАС - убить максимально возможное число евреев, если бы они могли, они бы убили каждого из нас до единого", - заявил он.

Глава правительства Израиля добавил, что считает противостояние Израиля с ХАМАС "борьбой цивилизации с варварством". "Если это не остановить здесь, эта дикость очень скоро доберется до вас. У нас общий интерес добиться того, чтобы этого больше не повторилось, и добиться этого можно только за счет солидарности цивилизованного мира", - отметил Нетаньяху. "Мы ценим тот факт, что вы приехали сюда, чтобы быть вместе с нами в этой битве за будущее цивилизации", - заключил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.