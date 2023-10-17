Президент Грузии лишила гражданства подпавшего под санкции США экс-генпрокурора

Отар Парцхаладзе также имеет российское гражданство, что противоречит законодательству Грузии

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила гражданства экс-генпрокурора республики Отара Парцхаладзе, имеющего также российское гражданство, который подпал под санкции США за якобы связи с ФСБ России. Об этом сообщила администрация грузинского лидера.

"Президент Грузии до начала процедуры импичмента в парламенте подписала указ о лишении Отара Парцхаладзе гражданства Грузии", - говорится в сообщении.

Минюст Грузии в конце сентября посчитал целесообразным лишить Парцхаладзе гражданства, так как по закону человек теряет его в случае получения паспорта другой страны. Для признания двойного гражданства он должен обратиться к президенту, чего экс-генпрокурор не сделал. Минюст направил свое заключение Зурабишвили, однако тогда она отказалась подписывать его. Свой отказ президент обосновала тем, что Парцхаладзе уличен в шпионаже, и в интересах государства он должен быть наказан именно как гражданин Грузии.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.