Шольц заявил, что прославление насилия в ФРГ запрещено и будет наказано

Канцлер Германии выступил с таким заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проведения в Германии акций, враждебных по отношению к Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что любое прославление насилия в ФРГ будет наказано. С таким заявлением он выступил на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проведения в Германии акций, враждебных по отношению к Израилю.

"Антисемитизму нет места в Германии. Прославление и чествование насилия бесчеловечно и отвратительно. Это запрещено и будет наказано", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Израиле.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Помимо разговора с Нетаньяху у него запланирована встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Как ранее писала газета The Times of Israel со ссылкой на советника главы израильского кабмина, канцлер ФРГ также проведет встречи с министрами военного кабмина Нетаньяху - Бени Ганцем и Гади Айзенкотом. Вечером Шольц намерен вылететь в Египет.

8 октября канцлер ФРГ заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.