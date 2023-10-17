Президент Грузии наложила вето на закон о запрете палаток на митингах

Парламент страны ранее в ускоренном порядке принял закон, запрещающий установку временных конструкций во время проведения акций протеста

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый парламентом закон, запрещающий установку палаток во время проведения акций протеста. Об этом сообщила администрация главы государства.

"[Президент Грузии] наложила вето на изменения, внесенные в закон "О собраниях и манифестациях", как еще один антиевропейский закон", - говорится в сообщении.

Парламент Грузии в начале октября в ускоренном порядке принял закон, запрещающий установку временных конструкций во время проведения акций протеста. Согласно инициативе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", участникам акций протеста запрещается устанавливать временные конструкции, если они создают угрозу безопасности другим лицам, препятствуют полицейским обеспечивать общественный порядок или мешают функционированию организаций. Как отмечают авторы законопроекта, необходимость в нем возникла из-за информации спецслужб Грузии о готовящихся массовых беспорядках в конце года.

Нарушителям грозит конфискация палаток и штраф в 500 лари (около $186) или заключение на 15 суток. Штраф в отношении организаторов правонарушения составит 5 тыс. лари (более $1,8 тыс.). Оппозиция выступала против инициативы, считая ее искусственным ограничением прав граждан.

18 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планирует устроить в республике аналог "евромайдана", если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены сообщества. По данным спецслужбы, планируется устроить беспорядки для свержения власти. По данным СГБ, их организаторы намерены развернуть палаточный городок на центральных проспектах Тбилиси и пронести в одну из палаток взрывное устройство.