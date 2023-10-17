17 октября, 16:55

Во Франции предложили лишать ВНЖ лиц, склонных к экстремистской идеологии

Как указывает газета Le Figaro, в качестве одного из признаков может рассматриваться, в частности, наличие в памяти мобильного устройства подозреваемого кадров убийств, совершенных террористами

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции предлагает ввести в законодательство норму, позволяющую лишать вида на жительство лиц, склонных к экстремистской идеологии. Об этом сообщили газете Le Figaro в МВД.

По данным издания, глава ведомства Жеральд Дарманен "размышляет над созданием нормы, которая позволит отзывать вид на жительство у лиц, склонных к идеологии радикального джихадизма".

Как указывает газета, в качестве одного из признаков может рассматриваться, в частности, наличие в памяти мобильного устройства подозреваемого кадров убийств, совершенных террористами.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что МВД намерено депортировать 11 россиян, которые были внесены в список лиц, склонных к радикальным действиям. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация