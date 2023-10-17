В Пекине прошел деловой форум "Один пояс, один путь"

На мероприятии присутствовали представители торговых, логистических, строительных и инвестиционных компаний, а также финансовых структур стран - участниц китайской инициативы

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Деловой форум в преддверии открытия международного форума "Один пояс, один путь" прошел в Пекине. На мероприятии присутствовали представители торговых, логистических, строительных и инвестиционных компаний, а также финансовых структур стран - участниц китайской инициативы.

В рамках форума состоялись встречи между предпринимателями из различных стран под эгидой "Пояса и пути", были подписаны новые договоры и контракты. Участники обсудили торгово-инвестиционные, инфраструктурные и энергетические проекты в рамках инициативы.

"Сегодня здесь присутствует множество разных стран - Таджикистан, Узбекистан, Саудовская Аравия. Все эти государства объединились под началом единого партнерства. Я думаю, что это сотрудничество принесет значительные плоды в самом ближайшем будущем", - отметил на полях форума представитель китайской компании-производителя строительных материалов Al Nahr Al Seeni BLDG, расположенной в Дубае, Хасияри Тауфик.

Как подчеркнули участники форума, китайская инициатива придала значительный импульс глобальной торговле. Отдельное место на полях форума заняли вопросы, посвященные китайско-российскому сотрудничеству.

"Отношения РФ и КНР уже продолжительное время складываются по благоприятному сценарию, даже без влияния инициативы "Один пояс - один путь". В то же время именно данный проект дал возможность российским компаниям, в частности, занятым в сфере производства продуктов питания, выйти на китайский рынок", - поделился с ТАСС представитель торговой компании Beijing Mofuke Import and export Антон Мирзоян. Как уточнил предприниматель, "ранее такие компании сталкивались с множеством барьеров в области логистики, таможенной очистки и сертификации".

Многие из присутствующих отметили расширение масштабов инициативы "Пояса и пути" на новые отрасли, в том числе культурную сферу и зеленую энергетику.

"Несмотря на отсылку китайской инициативы к истории, она совершенно точно обращена в будущее, нацеленное на то, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество народов. Причем речь идет не только о России и Китае, в этот вопрос вовлечен гораздо более широкий спектр стран. Сама идея охватывает не только торговлю, финансы и инфраструктуру. Это еще и культура и зеленая энергетика, и множество других отраслей", - отметил председатель наблюдательного совета "Ингосстрах Банка" Олег Панарин.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Великий шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.