Шольц заявил, что государства не должны вмешиваться в палестино-израильский конфликт

Такое внешнее вмешательство, по словам канцлера Германии, стало бы "непростительной ошибкой"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что другие государства не должны вмешиваться в конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Такое внешнее вмешательство, по его словам, стало бы "непростительной ошибкой".

"Я категорически предупреждаю: никто не должен считать хорошей идеей вмешательство в этот конфликт извне", - сказал Шольц. "Это было бы серьезной, непростительной ошибкой. За последние несколько дней мы передали это послание по различным каналам тем, кому оно адресовано", - констатировал он.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Помимо Нетаньяху, он планирует встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Как ранее писала газета The Times of Israel со ссылкой на советника главы израильского кабмина, глава правительства ФРГ также встретится с военными министрами коалиции Нетаньяху Бени Ганцем и Гади Айзенкотом. Вечером Шольц намерен вылететь в Египет.