17 октября, 17:18
Палестино-израильский конфликт

DPA: Шольц был вынужден укрыться в убежище из-за ракетной тревоги в Израиле

Канцлер Германии пробыл там несколько минут, пишет агентство

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Тель-Авив был вынужден укрыться в убежище при посольстве ФРГ из-за ракетной тревоги. Об этом пишет агентство DPA.

По информации агентства, главе правительства Германии пришлось пробыть в укрытии несколько минут.

Во вторник Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности. Помимо переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, он планирует встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Как ранее сообщала газета The Times of Israel со ссылкой на советника главы израильского кабмина, глава правительства ФРГ также проведет встречи с министрами военного кабмина Нетаньяху - Бени Ганцем и Гади Айзенкотом. Вечером Шольц намерен вылететь в Египет. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация