Глава МИД Греции изложил послу Израиля план урегулирования конфликта в регионе

Йоргос Герапетритис осудил все формы террористической деятельности и подчеркнул необходимость освобождения заложников

АФИНЫ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис встретился с послом Израиля в Афинах Ноамом Кацем и изложил ему греческие предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом информировала пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Герапетритис подчеркнул узы дружбы, связывающие Грецию с Израилем, и рассказал о "плане из пяти пунктов по управлению кризисом, который он представил на саммите министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива в Омане". "Министр осудил все формы террористической деятельности и подчеркнул необходимость освобождения заложников", - отметили в МИД.

Ранее в понедельник Герапетритис обсудил по телефону с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики кризис в регионе, и они договорились сохранять открытым канал связи по вопросам развития событий на Ближнем Востоке. По словам МИД, министр также изложил палестинскому коллеге этот греческий план.

Герапетритис 10 октября предложил план из пяти пунктов для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. План предусматривает, во-первых, единодушное осуждение насилия, терроризма и бесчеловечного обращения, во-вторых, немедленное освобождение всех заложников и похищенных лиц. В-третьих, подчеркивается, что нужно избегать любых агрессивных действий против гражданского населения. Кроме того, ставится задача обеспечить гуманитарную помощь и гуманитарные коридоры, чтобы ни одна жизнь не подвергалась риску. Наконец, предложено созвать специальный саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке, с участием ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств и двух вовлеченных сторон - Израиля и Палестины.