17 октября, 17:21,
обновлено 17 октября, 17:50
Палестино-израильский конфликт

На севере Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают о возможных обстрелах со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможных обстрелах со стороны Ливана, вновь звучат на севере Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен ПВО около четырех часов назад. Позднее в пресс-службе проинформировали, что из Ливана в сторону израильской территории были запущены две ракеты, одна была успешно перехвачена, вторая упала в незаселенной местности. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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