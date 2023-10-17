17 октября, 17:37
Палестино-израильский конфликт

ООН в курсе переброски военнослужащих США на Ближний Восток

Организация просит избегать просчетов, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 17 октября. /ТАСС/. ООН в курсе сообщений о переброске США на Ближний Восток своих военнослужащих, призывает избегать возможных просчетов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Я видел сообщения в СМИ. Думаю, мы сейчас переживаем момент крайней напряженности, нам всем надо работать над недопущением дальнейшей эскалации и любых возможных просчетов", - сказал Дюжаррик.

Также его спросили, контактировала ли всемирная организация с Белым домом в связи с предстоящим визитом президента США Джо Байденом в Израиль. Дюжаррик не дал прямого ответа на вопрос, но отметил, что ООН поддерживает контакт, как с Вашингтоном, так и с множеством других стран, которые могут повлиять на стороны, имеющие отношение к конфликту.

Ранее газета The Washington Post, а также другие американские средства массовой информации, включая телекомпанию Fox, сообщила, что в состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления входят в целом более 4 тыс. военнослужащих. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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