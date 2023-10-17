17 октября, 17:38
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа при ударе Израиля по школе БАПОР погибли шесть человек

Генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини добавил, что еще десятки человек, включая сотрудников БАПОР, получили ранения, школе нанесен значительный материальный ущерб

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли в результате авиаудара Израиля по одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини.

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"По меньшей мере шесть человек погибли сегодня днем в результате обстрела школы БАПОР в лагере беженцев Эль-Магази в центре сектора Газа", - приводятся слова Лаззарини в заявлении, размещенном на сайте агентства. Генеральный комиссар добавил, что еще десятки человек, включая сотрудников БАПОР, получили ранения, школе нанесен значительный материальный ущерб.

Как заявил Лаззарини, в этой школе размещались около 4 тыс. перемещенных лиц. По его словам, БАПОР ежедневно предоставляет координаты своих объектов сторонам конфликта.

Ранее во вторник Минздрав сектора Газа сообщил, что Европейская больница Газы и находящийся там полевой госпиталь Объединенных Арабских Эмиратов были повреждены в результате обстрела со стороны Израиля. Европейская больница Газы - палестинская государственная больница, основанная БАПОР на грант ЕС в 1989 году. 

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