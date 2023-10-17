Экс-премьер Израиля предложил НАТО осуществить интервенцию в сектор Газа

Эхуд Ольмерт предположил, что израильские спецслужбы могут разрабатывать планы по уничтожению лидеров ХАМАС, проживающих за границей, в том числе в Катаре

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля (с 2006 по 2009 год) Эхуд Ольмерт выступил с предложением к НАТО провести интервенцию в сектор Газа для ликвидации боевиков ХАМАС и последующей передаче территории под управление Палестинской национальной администрации.

"Сейчас я бы уже предложил приложить усилия по созданию международных интервенционных сил, которые возьмут контроль над Газой. Возможно, интервенционные силы НАТО возьмут контроль над сектором Газа с целью стабилизировать ситуацию и восстановить в какой-то степени нормальную жизнь, - сказал он в интервью газете The Daily Telegraph. - Международному сообществу придется прикладывать значительное число усилий и инвестировать значительное число денег, чтобы попытаться восстановить Газу".

Ольмерт также предположил, что израильские спецслужбы могут разрабатывать планы по уничтожению лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, проживающих за границей, в том числе в Катаре. Кроме того, экс-премьер выразил мнение, что Иран не будет вмешиваться в нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС.