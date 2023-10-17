Литва с Германией приступили к ремонту танков Leopard после боев на Украине

По данным Минобороны Литвы, танки вернут на поле боя после того, как их технические возможности будут восстановлены

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Литва и Германия приступили к ремонту танков Leopard, которые пострадали в боях на Украине. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Совместно с немецкой оборонной промышленностью в Литве приступили к ремонту танков Leopard, возвращенных с боевых действий на Украине", - говорится в сообщении. Военное ведомство не уточняет, какие именно работы выполняются в Литве.

Как указано в сообщении министерства, танки вернут на поле боя после того, как их технические возможности будут восстановлены.