17 октября, 17:46
Военная операция на Украине

Литва с Германией приступили к ремонту танков Leopard после боев на Украине

По данным Минобороны Литвы, танки вернут на поле боя после того, как их технические возможности будут восстановлены

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Литва и Германия приступили к ремонту танков Leopard, которые пострадали в боях на Украине. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

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"Совместно с немецкой оборонной промышленностью в Литве приступили к ремонту танков Leopard, возвращенных с боевых действий на Украине", - говорится в сообщении. Военное ведомство не уточняет, какие именно работы выполняются в Литве.

Как указано в сообщении министерства, танки вернут на поле боя после того, как их технические возможности будут восстановлены. 

Теги:
УкраинаГерманияЛитваВоенная операция на Украине
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